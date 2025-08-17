Інтерфакс-Україна
Події
16:07 17.08.2025

Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

1 хв читати
Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня
Фото: https://www.facebook.com/

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що 19-ий пакет санкцій проти РФ через її війну з Україною буде ухвалений на початку вересня поточного року.

"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня", - повідомила фон дер Ляєн у неділю в Брюсселі під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси по завершенню двосторонньої зустрічі.

За її словами, "санкції є ефективними". "Ми вже задіяли знерухомлені активи Росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку Росії, щоб привести президента Путіна за стіл переговорів", - додала фон дер Ляєн.

Теги: #урсула_ляєн #санкції #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 17.08.2025
Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

Фон дер Ляєн: головне – це припинення вбивств, і не важливо, називається це припиненням вогню чи мирною угодою

16:22 17.08.2025
Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

16:03 17.08.2025
Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

14:29 17.08.2025
Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

Дрони ГУР атакували станцію "Ліски" у Воронезькій області РФ - джерело

13:04 17.08.2025
Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

10:39 17.08.2025
Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

Зеленський підписав рішення РНБО про санкції щодо виробників дронів в РФ

06:12 17.08.2025
Зміст листа Меланії Трамп до Путіна оприлюднили на Fox News

Зміст листа Меланії Трамп до Путіна оприлюднили на Fox News

01:39 17.08.2025
Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

20:24 16.08.2025
Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

19:23 16.08.2025
Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

ОСТАННЄ

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

РФ поки не показує жодних ознак, що тристороння зустріч станеться - Зеленський

Названі кандидати на посаду президента КАІ

Україна і РФ обмінялися вже понад 10 тисяч військових з початку повномасштабного вторгнення – ГУР

Поблизу Щурівки Харківської області горить суха трава, є загроза будівлям

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

Умови РФ для припинення вогню на зустрічі в Анкориджі включали відступ України з Донецької області, статус РПЦ та російської мови - ЗМІ

Зеленський прибув до Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА