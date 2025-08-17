Фон дер Ляєн: 19-ий пакет санкцій для РФ буде ухвалений на початку вересня

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що 19-ий пакет санкцій проти РФ через її війну з Україною буде ухвалений на початку вересня поточного року.

"Доки триватиме кровопролиття в Україні, Європа чинитиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Наразі ми ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня", - повідомила фон дер Ляєн у неділю в Брюсселі під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси по завершенню двосторонньої зустрічі.

За її словами, "санкції є ефективними". "Ми вже задіяли знерухомлені активи Росії на благо України, і ми продовжуватимемо тиснути на воєнну економіку Росії, щоб привести президента Путіна за стіл переговорів", - додала фон дер Ляєн.