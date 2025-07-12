Президентка Єврокомісії: 30% тариф США зашкодить бізнесу та споживачам по обидва боки Атлантики

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала заплановане запровадження 30% тарифу США на європейські товари, заявивши про потенційну шкоду для обох сторін.

"30% тариф на експорт з ЄС завдасть шкоди бізнесу, споживачам і пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми й надалі працюватимемо над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів", — зазначила фон дер Ляєн у дописі, оприлюдненому в мережі Х.

Як повідомлялось, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів: 20% мита для Філіпін; 25% мита США на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану, Брунею, Молдови,Тунісу; 30% мита США на товари з Південної Африки, Алжиру, Іраку, Лівії, Боснії, ЄС, Мексики; 32% мита на товари з Індонезії; 35% мита для Бангладешу та Сербії; 36% мита на товари Камбоджі; 40% мита США на товари з Лаосу та М'янми; 50% мита на товари із Бразилії.