Інтерфакс-Україна
Економіка
13:30 10.07.2025

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

1 хв читати
Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла.

"Я хочу зараз оголосити про початок роботи першого Фонду глобальної підтримки, глобальної реконструкції та реновації України", - сказала фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Вона зазначила: "Разом з приватним сектором це надасть можливість інвестицій в енергетику, в критичні технології. Щоб підвищити ці можливості, ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором".

 

Теги: #урсула_ляєн #urc2025 #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 10.07.2025
Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

13:54 10.07.2025
Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

Мерц звернувся до Словаччини з проханням приєднатися до 18-го пакету санкцій проти РФ

13:48 10.07.2025
Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

13:43 10.07.2025
Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

Мерц закликав Трампа лишатись з Європою: ми прагнемо одного і того ж самого

13:18 10.07.2025
Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

13:14 10.07.2025
ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

12:49 10.07.2025
Відбудовою України не мають скористатися країни, які зараз фінансують РФ - Мелоні

Відбудовою України не мають скористатися країни, які зараз фінансують РФ - Мелоні

12:22 10.07.2025
Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

11:58 10.07.2025
Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

23:57 09.07.2025
Свириденко: Україна на URC2025 оголосить 18 нових програм для залучення приватного капіталу, здебільшого для МСП

Свириденко: Україна на URC2025 оголосить 18 нових програм для залучення приватного капіталу, здебільшого для МСП

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

ОСТАННЄ

"Центренерго" та Swedfund на полях URC-2025 домовились про співпрацю в розвитку енергоміксу компанії – СЕО

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

Україна отримає додаткове фінансування EUR25 млн в рамках програми Step in 2 EU

Нідерланди виділять додаткові EUR30 млн на відбудову України через програму Ukraine Partnership Facility

Проблема страхування залишається ключовою, навіть Київ вже не є безпечним – ексголова Держрозвитку

Ощадбанк отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення

Курс біткойна встановив новий рекорд

В ТРЦ Ocean Mall відкриється шоурум De'Longhi, Kenwood, Braun, Nutribullet

Співзасновник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА