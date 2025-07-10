Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок роботи Європейського флагманського фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла.

"Я хочу зараз оголосити про початок роботи першого Фонду глобальної підтримки, глобальної реконструкції та реновації України", - сказала фон дер Ляєн на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Вона зазначила: "Разом з приватним сектором це надасть можливість інвестицій в енергетику, в критичні технології. Щоб підвищити ці можливості, ми хочемо побудувати синергію приватного сектору з публічним сектором".