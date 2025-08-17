Інтерфакс-Україна
Події
13:04 17.08.2025

Фон дер Ляєн: сьогодні о другій половині дня я буду вітати Зеленського в Брюсселі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про приїзд президента України Володимира Зеленського в Брюссель о другій половині дня в неділю, анонсувала спільну участь в Коаліції охочих та поїздку з іншими європейськими лідерами до США у понеділок.

"Сьогодні вдень я вітатиму президента України Зеленського у Брюсселі. Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих до відеоконференцій", - написала Фон дер Ляєн в соцмережі Х в неділю.

Вона також приєднається до зустрічі інших європейських лідерів з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні, яка запланована на понеділок.

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - додала Фон дер Ляєн.

 

