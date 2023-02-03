Політика

16:46 03.02.2023

Арахамія назвав прізвища трьох нардепів від "ОПЗЖ", яким Верховна Рада достроково припинить повноваження

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Арахамія назвав прізвища трьох нардепів від "ОПЗЖ", яким Верховна Рада достроково припинить повноваження

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив дострокове припинення повноважень народних депутатів Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина, яких обрали до Верховної Ради дев'ятого скликання за списками партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ").

"Багато запитань від журналістів, хто саме з "ОПЗЖ" втратить мандати. На численні прохання повідомляю деякі деталі: Олег Волошин вирішив скласти повноваження, про що він уже повідомив публічно. Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод теж планують скласти мандати", - написав Арахамія в телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, наразі заяви нардепів в апараті Верховної Ради ще не зареєстровані.

"Але, за нашою інформацією, документи від них уже прямують на Грушевського (на вул. Грушевського у Києві розміщена будівля парламенту - ІФ-У).

Як повідомлялося, Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох народних депутатів від забороненої партії на найближчому пленарному тижні парламенту.

Діяльність "ОПЗЖ" в Україні була заборонена рішенням суду у 2022 році, після чого припинила існування і однойменна фракція у Верховній Раді.

 

Теги: #опзж #арахамія

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