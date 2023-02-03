Єврокомісія оприлюднила звіт про відповідність України законодавству ЄС

Європейська Комісія оприлюднила звіти, які оцінюють здатність України, Молдови та Грузії взяти на себе зобов'язання щодо членства в Європейському Союзі.

У звітах, оприлюднених на сайті Єврокомісії, міститься докладний аналіз того, на якому рівні країни перебувають відповідно до законодавства ЄС, загальних прав і обов'язків ЄС. Ці звіти доповнюють висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року.

Звіт щодо Україні ґрунтується на даних станом на червень 2022 року.

Згідно з оцінкою Єврокомісії, законодавство України в питаннях стандартів фінансового контролю, вільного переміщення працівників, інтелектуальної власності, соціальної політики, захисту довкілля та клімату, а також законодавство у сфері сільського господарства та лову риби перебуває на початковому рівні відповідності стандартам Євросоюзу.

Більш високо було оцінено українське законодавство у сфері правосуддя, свободи та безпеки, а також держзакупівель, статистики, руху капіталу, корпоративного права, конкуренції, захисту прав споживачів і здоров'я, у сфері оподаткування.

На середньому рівні було оцінено нормативно-правову базу у сфері вільного переміщення товарів, цифрової трансформації та медіа, економічної та монетарної політики, науки й досліджень. У сфері надання цифрових послуг населенню та бізнесу Україна перебуває на прогресивному рівні.

Найвище оцінили законодавство України у сфері енергетичної політики, зовнішньої політики, а також політики безпеки та оборони. Окрім того, високу оцінку отримала готовність України ввійти до Митного союзу ЄС.

У звітах також надаються рекомендації щодо майбутньої роботи за різними напрямами.

"Європейська Комісія продовжить надавати Україні, Молдові та Грузії рекомендації та підтримку щодо цього, щоб допомогти трьом країнам надалі привести їх у відповідність до стандартів і норм ЄС, що охоплюють усе законодавство ЄС", - наголошують у Єврокомісії.

Очікується, що комісія звітує про прогрес, досягнутий трьома країнами у вирішенні пріоритетів реформ, у рамках наступного "пакета розширення", який має бути представлений восени. У цих звітах враховуватимуться зміни в політиці з червня 2022 року та міститимуться рекомендації щодо реформ, які необхідно провести в наступному періоді.