Обраний президент Чехії Павел: Єдиним винятком при наданні допомоги Україні може бути лише ядерна зброя

Обраний президент Чехії Петр Павел вважає, що жодних обмежень на постачання військової техніки Україні не повинно бути.

"Ми не повинні встановлювати жодних порогів на постачання обладнання. Єдиним винятком має бути ядерна зброя", - сказав він в інтерв'ю, яке вийшло в ефірі Bloomberg TV у п'ятницю.

Він також зазначив, що "країни НАТО не повинні брати участь у цьому конфлікті безпосередньо".

Петр Павел у минулому обіймав посаду голови військового комітету НАТО.

Його інавгурацію призначено на 9 березня.