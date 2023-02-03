Політика

07:00 03.02.2023

Зеленський у відповідь на петицію доручив Стефанчуку розглянути питання щодо позбавлення нардепів від "ОПЗЖ" мандатів

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Зеленський у відповідь на петицію доручив Стефанчуку розглянути питання щодо позбавлення нардепів від "ОПЗЖ" мандатів

Президент України Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку опрацювати петицію щодо позбавлення мандатів усіх народних депутатів від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", - сказано у відповіді президента на петицію.

Петиція набрала понад 37 тис. голосів громадян із покладених на розгляд президентом 25 тис. У її тексті йдеться про прохання щодо позбавлення мандатів народного депутата для нардепів від партії "Опозиційна платформа – За життя".

У петиції також наголошується, що підстави дострокового припинення повноважень народного депутата України перераховано у ч.2 ст.81 Конституції, а порядок припинення повноважень встановлено у ст.5 закону "Про статус народного депутата України" та ч.2 ст.222 регламенту Верховної Ради.

 

 

 

Теги: #петиція #зеленський #опзж

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