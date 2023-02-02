Політика

15:12 02.02.2023

Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям - Варгеї

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Єврокомісія закликає Україну вжити заходів, щоб законодавство про КС, деолігархізацію, відмивання коштів та нацменшини відповідало рекомендаціям - Варгеї

 Європейська комісія закликає Україну вжити всіх необхідних заходів, щоб законодавство про Конституційний Суд (КС), деолігархізацію, відмивання коштів та національні меншини відповідало міжнародним рекомендаціям, повідомив комісар у справах добросусідства та розширення Олівер Варгеї.

"Ми вражені швидкістю, з якою Україна рухається у забезпеченні виконання цих семи рекомендацій за таких складних обставин... Водночас швидкість не має впливати на якість", - сказав Варгеї на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії у четвер у Києві.

Він зазначив, що Єврокомісія схвалює просування у боротьбі з корупцією та судовою реформою, а також у сфері протидії відмиванню коштів.

Комісар наголосив, що Україні необхідно привести необхідні реформи у відповідність до рекомендацій.

"Ми всі в курсі про деякі застереження від Ради Європи та Венеціанської комісії щодо відсотка вибору суддів Конституційного Суду та деолігархічних процесів. Тому ми просимо вас якнайшвидше звернутися до таких питань, як склад групи експертів із призначення суддів Конституційного Суду, щоб це відповідало рекомендаціям Венеціанської комісії", - сказав він.

Варгеї звернув увагу на закон про деолігархізацію, зокрема щодо конкуретності та прозорості в медіа просторі.

Крім того, він наголосив, що нове законодавство про відмивання коштів має повністю відповідати європейським стандартам.

Варгеї також висловив сподівання на швидке призначення нового директора Національного антикорупційного бюро.

Серед іншого, Єврокомісія закликає Україну ухвалити все необхідне законодавство про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Варгеї повідомив, що починаючи з 2023 року Україна братиме участь у процесі надання звітів, як і інші країни зі статусом кандидата.

Теги: #єврокомісія #законодавство

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