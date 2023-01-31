Політика

19:11 31.01.2023

Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

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Перші в історії міжурядові консультації між Україною та Єврокомісією відбудуться 2 лютого - Шмигаль

Перші в історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією відбудуться вже цього тижня, 2 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уже цього тижня відбудуться дві найважливіші події у сфері європейської інтеграції України. По-перше, 2 лютого відбудуться перші в нашій історії міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. По-друге, вже 3 лютого у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр зазначив, що від саміту насамперед Україна очікує проміжної позитивної оцінки євроінтеграційних зусиль.

"Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, як максимально швидко та успішно пройти євроінтеграційний шлях – від оцінки роботи, яку ми провели після набуття статусу кандидата, до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського Союзу", - заявив прем'єр.

Окрім того, на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору. Зокрема, важливим є отримання довгострокового доступу всіх українських товарів до ринку ЄС без квот і мит.

"Ми також сподіваємося на прогрес у питанні приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та у приєднанні до Єдиного роумінгового простору. У нашій адженді залишається і питання "промислового безвізу", - зазначив він.

Серед іншого Шмигаль заявив, що важливими є також дискусії щодо фінансової допомоги Україні для швидкого відновлення енергетики, інфраструктури та пошкодженого житла.

Теги: #єврокомісія #міжурядові_консультації

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