Політика

18:55 31.01.2023

Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС України через зневажливі висловлювання Орбана

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Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС України через зневажливі висловлювання Орбана

У вівторок, 31 січня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому висловлено рішучий протест у зв'язку з нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам. Угорську сторону було закликано зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами", - зазначається у повідомленні пресслужби МЗС України.

Було також наголошено, що Україна зі свого боку готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин із Угорщиною.

Раніше Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що країна "поступово перетворюється на некеровану руїну". За словами Орбана, "мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". Він сказав, що РФ уже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Теги: #посол #мзс #угорщина

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