ЄС має знайти важелі, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакета санкцій проти РФ - Кулеба

ЄС має знайти важелі, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакета санкцій проти РФ, робота над пакетом продовжується, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"ЄС має знайти аргументи та важелі, щоб Угорщина приєдналася до сильного 10 санкційного пакета", - сказав він на брифінгу в понеділок.

За словами міністра, санкції будуть ключовою темою на 24 саміті Україна - ЄС.

"Ми працюємо наразі з усіма країнами-членами, щоб 10 санкційний пакет включав і ядерні, і ракетні, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти ключових для російської військової машини та економіки секторів", - наголосив Кулеба.

Водночас глава МЗС зазначив, що наразі він не вважає проєкт 10 санкційного пакета досить сильним.

"Але ще є час для його посилення. Гадаю, ми отримаємо необхідний для нас результат", - висловив упевненість міністр.