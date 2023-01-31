Політика

10:06 31.01.2023

Голова бюджетного комітету пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

1 хв читати
Голова бюджетного комітету пропонує виділити 1,3 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу

У Верховній Раді України зареєстровано проект змін до Державного бюджету на 2023 рік (№8399), повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа  на своїй сторінці у Facebook. 

Законопроект передбачає виділення 1,28 млрд грн на гранти для малого та мікро-бізнесу зі сфери переробки. "Минулого року Мінекономіки видало 957 млн грн грантів по цій програмі, що дозволило створити 3380 нових робочих місць, тому програму однозначно потрібно буде продовжувати", - написала Підласа. 

Крім того, законопроектом пропонується виділити кошти на функціонування новоствореного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, використати 1,35 млрд грн кредитних коштів від Уряду Австрії на реконструкцію та/або модернізацію з лікарень (Охматдиту, університетської клініки у Києві та реабілітаційного центру у Львові), а кошти кредиту Уряду Польщі – на облаштування пунктів пропуску (близько 1 млрд грн).

"Проект може стати першими змінами до бюджету в цьому році", - зазначила народна депутатка.

Теги: #бюджет #слуга_народу #підласа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 31.01.2023
Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

Рада може підняти дефіцит держбюджету-2023 на 3,8 млрд грн для охорони здоров'я, мостобудування, прикордонної інфраструктури, кредитів АПК та грантів бізнесу

09:35 27.01.2023
Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

Нардепа Тищенка виключили з фракції "Слуга народу"

21:01 26.01.2023
Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

Арахамія: Поведінка нардепа Тищенка неприйнятна

16:43 26.01.2023
Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії

Тищенка звільнили з посади заступника керівника фракції "Слуга народу" та виключили з однойменної партії

16:09 23.01.2023
Представника делегації Верховної Ради обрано віцепрезидентом ПАРЄ - нардеп

Представника делегації Верховної Ради обрано віцепрезидентом ПАРЄ - нардеп

13:09 23.01.2023
Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

19:42 17.01.2023
Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у грудні зросли до 38 млрд грн, виплати військовим досягли 99 млрд грн – Мінфін

Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у грудні зросли до 38 млрд грн, виплати військовим досягли 99 млрд грн – Мінфін

20:00 04.01.2023
Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

10:48 04.01.2023
"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

17:01 31.12.2022
Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

Надходження за лінією Державної податкової служби в 2022 р. до держбюджету зросли на 13% - голова комітету ВР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах - речник МЗС

Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

У МЗС Ірану викликали українського дипломата через коментарі про атаку безпілотника - ЗМІ

Новообраний президент Чехії Павел запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

ОСТАННЄ

МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

Раді пропонують звернутися до ПА ОБСЄ щодо неприпустимості участі представників РФ і Білорусі у статутних органах Асамблеї

Володимир Кличко закликав президента МОК не допускати спортсменів із РФ до участі в Олімпіаді

Стефанчук відвідає Францію з офіційним візитом

Україні не відома причина вибухів на іранських об'єктах - речник МЗС

Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

У МЗС Ірану викликали українського дипломата через коментарі про атаку безпілотника - ЗМІ

Позиція Ердогана не змінює політики Фінляндії щодо одночасного вступу до НАТО зі Швецією - Нііністьо

Генсек НАТО закликає Сеул посилити військову підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА