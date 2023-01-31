Політика

10:33 31.01.2023

МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

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МЗС України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії про приналежність Криму РФ

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який заявив про те, що тимчасово окупований Кримський півострів нібито "ніколи більше не буде Україною", повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною. Він також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю... Ми вважаємо неприйнятними висловлювання президента Хорватії, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він також наголосив, що Міланович навряд чи міг би стати президентом своєї країни з такою риторикою у 1990-х роках, коли Хорватія боролася за збереження своєї державності, а його виборці навряд чи погодилися б заплющити очі на окупацію частини території країни.

"Нагадаю, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави", - уточнив Ніколенко.

"Водночас ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватіїта хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", - підсумував він.

 

Теги: #крим #мзс #хорватія

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