Політика

08:42 31.01.2023

Раді пропонують звернутися до ПА ОБСЄ щодо неприпустимості участі представників РФ і Білорусі у статутних органах Асамблеї

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Раді пропонують звернутися до ПА ОБСЄ щодо неприпустимості участі представників РФ і Білорусі у статутних органах Асамблеї

Народні депутати з різних фракцій пропонують Верховній Раді звернутися до Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її держав-членів щодо неприпустимості участі парламентаріїв Російської Федерації та Республіки Білорусь у роботі статутних органів Асамблеї.

Відповідний законопроєкт №8396 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Нардепи пропонують закликати ПА ОБСЄ затвердити правила процедури Асамблеї, які передбачають призупинення повноважень представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та здійснюють акт збройної агресії та ухвалити рішення про зупинення повноважень щодо членів парламентських делегацій РФ та Білорусі.

Нардепи також пропонують Верховній Раді звернутися з проханням до парламентів держав-членів ОБСЄ закликати свої уряди застосувати візові обмеження до членів парламентів РФ та Білорусі, які перебувають під санкціями Європейського Союзу та інших держав-учасниць ОБСЄ. Нардепи також пропонують парламентам країн-учасниць ОБСЄ ухвалити законодавчі норми щодо конфіскації заморожених фінансових та інших активів РФ та її громадян для подальшої їх передачі Україні, як компенсації за заподіяну агресією шкоду та долучитися до ініціативи створення Спеціального міжнародного трибуналу, визнати Російську Федерацію державою терористом та посилити санкційний тиск на неї.

Серед авторів проєкту постанови – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк, нардепи Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Артур Герасимов ("Європейська солідарність"), Іван Крулько ("Батьківщина").

 

 

Теги: #рада #обсє

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