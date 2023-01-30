Політика

14:25 30.01.2023

Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

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Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

Рішення поставити Україні сучасні танки у боротьбі з російськими загарбниками стали реакцією на ескалацію ситуації з боку Росії, а не навпаки, констатував представник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі на брифінгу, відповідаючи на запитання-припущення про те, що рішення про постачання танків Україні спричинило ескалацію ситуації, "і люди стурбовані новою світовою війною з використанням ядерної зброї".

"Насамперед рішення поставити танки України було мотивовано рішучістю Європейського Союзу допомогти Україні себе захистити у світлі збільшення ескалації Росією. Це - відповідь на ескалацію з боку Росії, яка майже рік із початку незаконного і невиправданого захоплення України вбиває людей, цивільних, руйнує цивільну інфраструктуру, використовує голод як зброю, використовує енергію як зброю - вони (росіяни) використовують як зброю все, що вони можуть, щоб зламати Україну та її існування як країни, як держави. Європейський Союз має допомогти Україні захистити себе", - заявив Стано.

Представник Єврокомісії знову зазначив, що Україна "захищає свою незалежність, свою територію, свій народ перед агресією, яка має на меті зруйнувати країну і державу, як про це заявив Путін".

"Це (рішення поставити танки - ІФ-У) не ескалація, але відповідь на ескалацію тиску та кровопролиття проти цивільних цілей та цивільних в Україні", - зазначив він.

Говорячи про висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, що той може "вирішити ситуацію в Україні за 24 години", Стано сказав: "Для нас немає підстав це коментувати. ЄС був залучений до мирних зусиль з початку нарощування (військової присутності РФ на кордоні з Україною), а не з початку війни, яке було перед вторгненням як таким. ЄС завжди виступав із пропозиціями для російської сторони для того, щоб обговорити справжні російські занепокоєння щодо структури безпеки. І це не ЄС, хто відкинув ці пропозиції. Ми завжди готові підтримати мирні переговори, і в цьому плані ми координуємо наші зусилля з нашими партнерами, включаючи США та інших. Головна ціль, дуже термінова ціль - гарантувати, щоб мир повернувся до України якнайшвидше. Але всі мирні пропозиції досі відкидалися Росією", - розповів Стано.

Теги: #єс #зброя #стано

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