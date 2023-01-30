Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

Народні депутати пропонують створити Державний реєстр санкцій для публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, до яких застосовано персональні санкції.

Відповідний законопроєкт №8392 про внесення змін до деяких законів щодо застосування санкцій зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, відсутність єдиної бази даних підсанкційних суб'єктів ускладнює процес реалізації санкцій.

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують внести зміни до закону "Про санкції", згідно з якими Державним реєстром санкцій є автоматизована система збору, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання інформації про всіх суб'єктів, до яких застосовано санкції. Дані реєстру є відкритими та загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Порядок ведення та доступу до реєстру визначає положення про Державний реєстр санкцій, який затверджує Рада національної безпеки і оборони України.

Реєстр ведеться державною та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність та взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.

У законопроєкті наголошується, що інформація про застосування, скасування та внесення змін до санкцій, відображена в реєстрі, має бути актуальною та доступною для пошуку та завантаження з реєстру з моменту набуття чинності указом президента, яким введено в дію рішення РНБО про застосування, скасування та внесення змін до санкцій.

Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО.

Серед авторів законопроєкту – Денис Маслов, Микола Стефанчук, Павло Фролов, Мар'яна Безугла, Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин ("Голос").