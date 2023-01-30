Політика

13:17 30.01.2023

У МЗС Ірану викликали українського дипломата через коментарі про атаку безпілотника - ЗМІ

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У МЗС Ірану викликали українського дипломата через коментарі про атаку безпілотника - ЗМІ

Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані в понеділок через коментарі його країни щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан, повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Tasnim.

Як пишуть ЗМІ, йдеться про пост у твіттері радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", – написав він 29 січня.

Офіційний представник США повідомив агентству Reuters, що, ймовірно, за атакою стоїть Ізраїль.

Як повідомлялося, у ніч на 29 січня військові об'єкти Ірану були атаковані невідомими безпілотниками.

 

Теги: #дипломати #іран

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