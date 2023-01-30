Позиція Ердогана не змінює політики Фінляндії щодо одночасного вступу до НАТО зі Швецією - Нііністьо

Недільна заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана не змінює політики Фінляндії щодо одночасного вступу до НАТО зі Швецією, заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Зараз не час виходити з коментарів, в яких звучить "можливо" і викладено різні припущення. Ми, як і раніше, продовжуватимемо нашу лінію", - сказав Нііністьо в понеділок газеті Helsingin Sanomat, відповідаючи на запитання, чи Фінляндія продовжить "іти нога в ногу" зі Швецією в питанні членства в НАТО і чому це так важливо.

Глава держави зазначив, що після виступу Ердогана в неділю ввечері Фінляндія "негайно" вступила в контакт із Туреччиною за лінією і адміністрації президента, і міністерства закордонних справ.

"Уже зараз відбулися попередні обговорення представників мого кабінету з радником Ердогана, а також Гаавісто (глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто) з міністром закордонних справ Туреччини", - сказав Нііністьо.

Президент зазначив, що на цьому етапі він більше не має наміру коментувати це питання, "але в майбутньому слід очікувати нових заяв".

Пояснюючи важливість одночасного вступу його країни та Швеції до НАТО, Нііністьо зазначив: "Я кілька разів говорив, що вступ разом зі Швецією - це не лише наявність у НАТО хорошого друга. На мій погляд, частина вигоди, яку Фінляндія отримає як член НАТО, випливає з того факту, що Швеція також стане членом НАТО. Частина, не визначальна частина, проте частина, яку слід враховувати".

За словами Нііністьо, як члени НАТО Фінляндія та Швеція можуть піти набагато далі, ніж зараз, у спільному оборонному плануванні та розвитку спільних оборонних структур.

У понеділок Нііністьо також повідомив у твіттері, що розмовляв телефоном з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію зі вступом до Альянсу.

"Тісне обговорення триватиме", - написав Нііністьо.

У неділю в телевізійному виступі перед турецькою молоддю Ердоган сказав, що Туреччина може ратифікувати членство Фінляндії в НАТО окремо від Швеції. Туреччина може прийняти Фінляндію в НАТО, "якщо Фінляндія не припуститься тієї ж помилки, що й Швеція", - сказав він.

"Вони (влада Швеції - ІФ-У) по-своєму сміються з нас. Якщо буде потрібно, ми можемо послати інший сигнал щодо Фінляндії. Швеція буде шокована, коли ми пошлемо такий сигнал", - наводять його слова західні ЗМІ.

Туреччина раніше на невизначений термін відклала переговори зі Швецією та Фінляндією щодо вступу цих країн до НАТО після скандалу зі спаленням Корану шведським екстремістом. Ердоган, коментуючи інцидент, сказав, що Анкара більше не підтримуватиме Швецію на шляху до Альянсу.

Держави-члени підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до Альянсу, коли всі країни-учасниці ратифікують протоколи про вступ.

Наразі із 30 країн-членів НАТО вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.