Петр Павел переміг на виборах президента Чехії

Колишній голова Військового комітету НАТО Петр Павел здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Чехії, повідомляє агентство ЕФЕ.

Після опрацювання приблизно 90% бюлетенів у нього приблизно 57% голосів, а у його суперника – колишнього прем'єра Андрія Бабіша – 43%. Відіграти таке відставання Бабіш уже не зможе, наголошують європейські ЗМІ. Явка становила майже 70%.

8 березня Павел змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.

У Чехії президент має переважно церемоніальні функції, однак саме він призначає прем'єр-міністра та членів Центрального банку, а також пропонує кандидатури суддів до Конституційного суду.