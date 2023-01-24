Політика

20:43 24.01.2023

Спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі – Зеленський у розмові з Макроном

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Спортсменам із Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі – Зеленський у розмові з Макроном

Президент України Володимир Зеленський обговорив у вівторок телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном подальше посилення обороноздатності України, а також участь російських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

"У розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном подякував за проривне рішення надати легкі танки та за подальше посилення обороноздатності України, зокрема, передовими системами ППО. Обговорили і дипломатичні кроки щодо завершення війни. Окремо зазначив, що спортсменам з Росії не місце на Олімпійських іграх у Парижі", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Олімпійські ігри у Парижі відбудуться у 2024 році. До відкриття лишилося 550 днів.

 

 

 

Теги: #франція #олімпійські_ігри #росіяни

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