Політика

11:47 24.01.2023

"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

1 хв читати
"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Як зазначається на сайті парламенту, серед його ініціаторів приблизно 20 авторів, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його колеги з фракції Мар'яна Безугла, Андрій Герус, Олександр Федієнко, Юрій Арістов, Олена Мошенець.

Крім них, серед ініціаторів також представники інших фракцій, наприклад, Ярослав Юрчишин ("Голос) або Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність").

Водночас сам текст законопроєкту із правками до закону "Про оборонні закупівлі" поки що відсутній.

Як повідомлялося, після низки публікацій у ЗМІ з критикою оборонних закупівель Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 23 січня провів засідання та заявив про намір посилити парламентський контроль за закупівлями для Збройних сил України. Серед інших ініціатив було названо ухвалення поправок до закону "Про оборонні закупівлі" щодо часткового відкриття інформації про них під час воєнного стану.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41226

Теги: #рада #держзакупівлі #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 23.01.2023
Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

Завищена вартість продуктів харчування, закуплених для ЗС України, оприлюднена у ЗМІ, не відповідає дійсності – голова профільного комітету

19:30 23.01.2023
Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

Комітет із нацбезпеки посилить парламентський контроль за закупівлями для ЗСУ - нардеп

21:03 21.01.2023
Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами"

Держава виплачуватиме компенсації за зруйноване житло "житловими сертифікатами"

15:13 20.01.2023
ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

13:24 17.01.2023
Стефанчук: У ВР стало менше єдності

Стефанчук: У ВР стало менше єдності

13:14 17.01.2023
Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

11:38 17.01.2023
У ВР зібрали підписи на підтримку розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ" - нардеп

У ВР зібрали підписи на підтримку розгляду питання про позбавлення мандатів депутатів від "ОПЗЖ" - нардеп

21:48 14.01.2023
Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

Стефанчук вважає, що надалі Рада має зосередити роботу на старті переговорів про повноцінне членство України в ЄС, активну промоцію вступу країни до НАТО та відновленні держави

20:32 14.01.2023
Стефанчук: Раді буде відведено велику роль при реалізації формули миру

Стефанчук: Раді буде відведено велику роль при реалізації формули миру

14:00 13.01.2023
Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

ОСТАННЄ

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

Нардепи очолили два комітети в ПАРЄ

Латвія знизить рівень диппредставництва в Росії та відкличе посла

Лідерка партії "Слуга народу" прийняла відставку голови Чернігівської облорганізації політсили Халімона

Халімона звільнять із посади заступника голови фракції "Слуга народу" - Арахамія

ALDE рекомендувала Кравчук кандидатом на посаду голови комітету з питань культури в ПАРЄ

Арахамія ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади

Макрон і Шольц заявили про намір і надалі підтримувати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА