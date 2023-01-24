"Слуга народу" з іншими фракціями внесла законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Як зазначається на сайті парламенту, серед його ініціаторів приблизно 20 авторів, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його колеги з фракції Мар'яна Безугла, Андрій Герус, Олександр Федієнко, Юрій Арістов, Олена Мошенець.

Крім них, серед ініціаторів також представники інших фракцій, наприклад, Ярослав Юрчишин ("Голос) або Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність").

Водночас сам текст законопроєкту із правками до закону "Про оборонні закупівлі" поки що відсутній.

Як повідомлялося, після низки публікацій у ЗМІ з критикою оборонних закупівель Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 23 січня провів засідання та заявив про намір посилити парламентський контроль за закупівлями для Збройних сил України. Серед інших ініціатив було названо ухвалення поправок до закону "Про оборонні закупівлі" щодо часткового відкриття інформації про них під час воєнного стану.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41226