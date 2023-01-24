Політика

11:06 24.01.2023

Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

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Зеленський кадровими рішеннями реагує на запит суспільства на справедливість – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський своїми кадровими рішеннями реагує на ключовий запит суспільства на справедливість, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх…", - написав Подоляк у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше Зеленський звільнив із посади заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

 

Теги: #кадри #подоляк

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