Політика

20:32 23.01.2023

Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

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Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, говорячи про акцію зі спаленням Корану, яка відбулася минулої суботи у Стокгольмі, заявив, що Анкара не підтримає заявку Швеції на членство в НАТО.

"Здійснений у Швеції мерзенний акт - образа для всіх, хто поважає основні права та свободи людини, включаючи права та свободи мусульман", - наводить агентство Anadolu слова Ердогана.

"Якщо Швеція не поважає Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас жодної підтримки щодо членства в НАТО", - наголосив він.

Раніше шведська влада дозволила ультраправому політику Расмусу Палудану спалити Коран перед посольством Туреччини в Стокгольмі, що він і здійснив минулої суботи.

До цього міністр оборони Туреччини Хулусі Акар назвав "безглуздим" намічений на 27 січня візит глави Міноборони Швеції Поля Джонсона до Туреччини і повідомив про його скасування.

Ці події відбулися в той час, коли Туреччина блокує прийом до Північноатлантичного альянсу Швеції та Фінляндії. При цьому з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в альянсі поки що не ратифікували лише Туреччина та Угорщина.

Туреччина заявляла, що погодиться на таке розширення альянсу, якщо обидві країни-кандидати оголосять терористичними курдські організації та видадуть Анкарі людей, які обвинувачуються у тероризмі. Також Туреччина вимагає відмінити заборони на постачання зброї Анкарі. Частину вимог Стокгольм та Гельсінкі виконали.

Теги: #нато #швеція #ердоган

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