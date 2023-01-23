Політика

19:28 23.01.2023

Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

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Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі

П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Брюсселі закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі.

"Сьогодні у Брюсселі висловив щиру подяку Альянсу та країнам-членам за потужну військову та політичну допомогу Україні. Наша держава перетворилася на надміцний надійний щит захисту союзників від варварства Росії і за останній рік уже на полі бою довела свою готовність до членства в Альянсі", – написав Порошенко у фейсбуці у понеділок.

За його словами, під час зустрічі він звернув увагу генсека НАТО на необхідність прискорення розгляду офіційної заяви України щодо приєднання до Альянсу.

"Без України цей трансатлантичний проєкт так і не буде завершений. Водночас, з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі", – переконаний Порошенко.

Він зазначив, що в Україні розраховують на "стратегічну далекоглядність і справді амбітні рішення під час чергового саміту НАТО у Вільнюсі цього року".

"Також ми говорили про постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ. Наголосив, що нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ у січні-лютому, перш ніж росія використає нову хвилю мобілізації", - підсумував Порошенко.

 

 

 

Теги: #нато #нардеп #зустріч

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