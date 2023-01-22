Політика

18:37 22.01.2023

Макрон і Шольц заявили про намір і надалі підтримувати Україну

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Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі у Парижі пообіцяли підтримувати Україну, "скільки буде потрібно", повідомляє в неділю газета Le Figaro.

"Ми продовжимо надавати Україні будь-яку допомогу, якої вона потребує, так довго, скільки буде необхідно", - наводить видання слова німецького канцлера.

Шольц зазначив, що сторони діятимуть спільно "як члени Євросоюзу, щоб захистити європейський мирний проєкт".

Зі свого боку, французький президент також підтвердив "непохитну підтримку" обох країн українському народу "в усіх сферах".

Президент Франції та канцлер ФРН зустрічаються у неділю у форматі традиційних французько-німецьких обмінів, а також з нагоди 60-річчя укладення договору про примирення між Францією та Німеччиною.

Теги: #макрон #шольц

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