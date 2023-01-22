Лондон, як і раніше, хоче домогтися міжнародної угоди про постачання Україні танків виробництва ФРН - голова МЗС

Британська влада так само бажає досягти міжнародної угоди, яка дасть змогу постачати танки німецького виробництва Україні, заявив у неділю глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Звісно, я хочу бачити українців, оснащених таким озброєнням, як танки Leopard 2, і артилерією, яку поставляємо ми і інші країни", - наводять його слова британські ЗМІ.

Він зазначив, що продовжить переговори з колегами з країн НАТО з метою забезпечити Україну поставками потрібної екіпіровки. Говорячи про ступінь підтримки Німеччиною України, міністр сказав, що в цьому питанні "кожна країна йде настільки далеко, наскільки може, і кожна країна буде підтримувати Україну найбільш прийнятним для себе чином".

Раніше цього тижня представники оборонних відомств приблизно 50 країн, а також керівники НАТО збиралися на американській базі Рамштайн у ФРН з метою обговорити військову допомогу Україні. У підсумку глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що сторони не змогли дійти згоди щодо можливого передання танків Leopard 2 Києву.

До цього Польща і Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, але їм потрібно отримати дозвіл Берліна через обмеження ФРН на експорт озброєнь. Проте, поки що Берлін не дав дозволу на реекспорт цих танків.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найсуттєвіший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 і самохідні артилерійські установки as-90.

Leopard 2 - основний бойовий танк Бундесверу, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, випускався з 1994 до 2009 років. Маса - 62,5 т, вважається одним із найважчих західних танків. У 2008 і 2014 роках здійснювалася модернізація танків, остання з них передбачає продовження служби Challenger 2 до 2035 року. Загалом британська промисловість випустила понад 400 танків цієї моделі.