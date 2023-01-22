Політика

15:49 22.01.2023

Лондон, як і раніше, хоче домогтися міжнародної угоди про постачання Україні танків виробництва ФРН - голова МЗС

2 хв читати
Лондон, як і раніше, хоче домогтися міжнародної угоди про постачання Україні танків виробництва ФРН - голова МЗС

Британська влада так само бажає досягти міжнародної угоди, яка дасть змогу постачати танки німецького виробництва Україні, заявив у неділю глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Звісно, я хочу бачити українців, оснащених таким озброєнням, як танки Leopard 2, і артилерією, яку поставляємо ми і інші країни", - наводять його слова британські ЗМІ.

Він зазначив, що продовжить переговори з колегами з країн НАТО з метою забезпечити Україну поставками потрібної екіпіровки. Говорячи про ступінь підтримки Німеччиною України, міністр сказав, що в цьому питанні "кожна країна йде настільки далеко, наскільки може, і кожна країна буде підтримувати Україну найбільш прийнятним для себе чином".

Раніше цього тижня представники оборонних відомств приблизно 50 країн, а також керівники НАТО збиралися на американській базі Рамштайн у ФРН з метою обговорити військову допомогу Україні. У підсумку глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що сторони не змогли дійти згоди щодо можливого передання танків Leopard 2 Києву.

До цього Польща і Фінляндія висловлювали бажання постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, але їм потрібно отримати дозвіл Берліна через обмеження ФРН на експорт озброєнь. Проте, поки що Берлін не дав дозволу на реекспорт цих танків.

На початку тижня повідомлялося, що Велика Британія передасть Україні свій найсуттєвіший пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Challenger 2 і самохідні артилерійські установки as-90.

Leopard 2 - основний бойовий танк Бундесверу, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, випускався з 1994 до 2009 років. Маса - 62,5 т, вважається одним із найважчих західних танків. У 2008 і 2014 роках здійснювалася модернізація танків, остання з них передбачає продовження служби Challenger 2 до 2035 року. Загалом британська промисловість випустила понад 400 танків цієї моделі.

Теги: #велика_британія #клеверлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 21.01.2023
Велика Британія передала вертоліт Sea King для ВМС України - Резніков

Велика Британія передала вертоліт Sea King для ВМС України - Резніков

21:08 16.01.2023
Зеленський подякував Великій Британії за надання великого пакета військової допомоги

Зеленський подякував Великій Британії за надання великого пакета військової допомоги

16:06 14.01.2023
Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським

Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським

14:07 14.01.2023
Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

18:14 11.01.2023
У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

У Лондоні розглядають можливість постачання танків Україні - ЗМІ

16:24 09.01.2023
Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ

15:44 09.01.2023
На Донеччині розшукують двох волонтерів - громадян Великої Британії

На Донеччині розшукують двох волонтерів - громадян Великої Британії

09:44 03.01.2023
Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

Росіяни знизили інтенсивність наступу під Бахмутом - розвідка Великої Британії

09:49 31.12.2022
РФ може завдати позачергового ракетного удару по Україні, щоб зіпсувати українцям новорічні свята - британська розвідка

РФ може завдати позачергового ракетного удару по Україні, щоб зіпсувати українцям новорічні свята - британська розвідка

12:29 30.12.2022
Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв

Велика Британія передала Україні понад 1 000 металошукачів та 100 наборів для знешкодження вибухових пристроїв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

Країнам, які підтримують Україну, не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Києву - глава Міноборони ФРН

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

ОСТАННЄ

Макрон і Шольц заявили про намір і надалі підтримувати Україну

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Ердоган у розмові із Зеленським знову підтвердив, що готовий стати посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією

Слова Лаврова про голокост недоречні й доповнили його колишні антисемітські заяви – заява Борреля

Глава МЗС Нідерландів заявляє про готовність розглядати передання Україні F-16, якщо надійде запит від Києва

Президентка Грузії не схвалює можливості поновлення авіасполучення з Росією

Словаччина та Чехія запропонували передати Україні танки Leopard 2, які призначалися для заміни переданих раніше радянських танків

Берлін не обумовлює передачу танків Україні такими самими постачаннями з боку США - представник влади

Країнам, які підтримують Україну, не вдалося досягти єдиної позиції щодо постачання танків Києву - глава Міноборони ФРН

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА