Політика

13:39 22.01.2023

Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

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Прем'єр Польщі заявив про можливість створення міжнародної коаліції для допомоги Україні сучасними танками, якщо ФРН відмовиться поставити Києву танки Leopard

Нова міжнародна коаліція для допомоги Україні сучасними танками і військовим обладнанням може бути створена в разі, якщо Німеччина так і не ухвалить рішення про постачання Києву танків Leopard, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю агентству РАР.

"Я намагаюся ретельно підбирати слова, проте скажу прямо. Україна і Європа виграють цю війну – з Німеччиною або без", - зазначив голова польського уряду, коментуючи зустріч контактної групи з надання військової допомоги Україні у форматі Рамштайн.

Він наголосив, що Польща не має наміру пасивно спостерігати за тим, як "Україна спливає кров'ю".

Моравецький додав, що ФРН не повинна пускати в дію всі свої ресурси для того, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, заявивши, що Німеччині достатньо буде надати лише невеликий відсоток озброєння і військової техніки, "що вже буде прогресом".

"Ворог на Сході, а ми витрачаємо час на дискусії, які нічого доброго не приносять", - підсумував він.

 

Теги: #танки #польща #військова_допомога #моравецький

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