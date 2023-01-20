Політика

16:20 20.01.2023

Глава МЗС Нідерландів заявляє про готовність розглядати передання Україні F-16, якщо надійде запит від Києва

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Глава МЗС Нідерландів заявляє про готовність розглядати передання Україні F-16, якщо надійде запит від Києва

Уряд Нідерландів, якщо це буде потрібно, буде готовий розглядати питання про передання Україні танків Leopard-2 та літаків F-16, повідомляє у п'ятницю агентство ЕФЕ з посиланням на главу нідерландського МЗС Вопке Гукстру.

За словами міністра, його країна може "без упереджень" розглянути постачання таких озброєнь. У випадку з танками Нідерланди вважають за краще діяти не самостійно, а у складі коаліції з декількох країн. Питання про літаки, як зазначив Гукстра, можна розглянути у разі надходження запиту на них від Києва.

"Жодних табу (на постачання озброєння – ІФ-У) у нас немає", - додав міністр.

ЕФЕ зазначає, що одна з чотирьох партій, що входять до голландської правлячої коаліції, домагається від уряду активнішого передання озброєнь Києву.

Що стосується танків, як пише агентство, Нідерланди, як і інші країни, не можуть їх передати третій стороні без згоди їх виробника - ФРН. Берлін поки що такої згоди не дає.

Теги: #нідерланди #f_16

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