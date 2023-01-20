Політика

15:13 20.01.2023

ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

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ВР пропонують закликати світову спільноту визнати дії РФ щодо громадян України геноцидом українського народу

Народні депутати пропонують Верховній Раді закликати світову спільноту визнати дії Російської Федерації стосовно громадян України геноцидом українського народу.

Відповідний проєкт постанови №8372 про заяву Верховної Ради щодо здійснення Російською Федерацією геноциду українського народу та системної дискримінації українців у Росії та на тимчасово окупованих РФ територіях України зареєстровано у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Українському парламенту, зокрема, пропонують звернутися до Організації Об'єднаних Націй, Міжпарламентського союзу, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, до Асамблеї парламентаріїв країн Карибської співдружності, інших парламентських об'єднань із проханням визнати, що Російська Федерація чинить геноцид.

ВР також пропонують закликати міжнародні організації створити дієвий механізм притягнення РФ, її політичного та військового керівництва до відповідальності за скоєні злочини.

У проєкті заяви наголошується, що державна дума Росії ухвалила закон, який скасовує кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на окупованих територіях України, якщо вони були скоєні заради захисту інтересів Росії, тобто у процесі захоплення історичних українських земель.

У проєкті заяви також зазначено, що "з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові формування пошкодили понад 1100 медичних закладів, із них майже 150 зруйновано повністю; пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,6 тис. багатоповерхівок, майже 120 тис. приватних будинків, 786 дитсадків, близько 3000 торговельних закладів, 190 тис. приватних автомобілів, 110 залізничних вокзалів і станцій, майже 320 мостів і мостових переходів".

Крім цього, у проєкті заяви його автори нагадують, що по українській енергосистемі Росія завдала дванадцять масованих ракетних атак, обстріляно всі найважливіші підстанції, теплові та гідроелектростанції, повністю або частково зруйновано понад 400 підприємств, майже повністю знищено металургійну галузь.

Теги: #рф #рада #геноцид

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