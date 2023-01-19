Політика

21:45 19.01.2023

Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

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Мішель про рішення Європарламенту щодо спецтрибуналу: Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя

Президент Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи ухвалення резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, заявив про необхідність забезпечити міжнародне правосуддя.

”Це також важлива частина того, що ми робимо в тісному контакті з Україною. Ми вважаємо, що відповідальність має основне значення. Якщо ми віримо у міжнародне право, ми маємо забезпечити міжнародне правосуддя. І саме тому ми мобілізуємо інструменти разом із українською владою, щоб створити основу для міжнародного правосуддя”, - сказав Мішель в інтерв'ю журналістам “Інтерфакс-Україна”, Bloomberg та DW.

Він також наголосив, що в ЄС уже заморозили російські активи на суму 300 мільярдів євро, і ці кошти необхідно направити на відновлення України.

“Нам здається, що за здоровим глуздом було б справедливо, щоб ці активи були використані для відновлення України. Ми працюємо над юридичними труднощами, щоб уможливити використання цих грошей для відновлення країни”, - запевнив президент Євроради.

Раніше у четвер депутати Європейського парламенту закликали Європейський Союз та міжнародну спільноту домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва РФ та її союзників за агресію проти України.

Відповідну резолюцію підтримали 472 депутати (проти – 19, утрималися - 33) на пленарній сесії у четвер, повідомляє сайт Європарламенту.

Депутати Європарламенту переконані, що створення спеціального трибуналу надішле чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті про те, що президента Путіна і керівництва Росії в цілому можуть засудити за злочин агресії в Україні.

 

 

Теги: #єс #інтервю #спецтрибунал

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