Політика

19:36 19.01.2023

Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

1 хв читати
Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Іран не визнає анексію та захоплення Росією українських територій, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей, заявив голова іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян.

В інтерв'ю виданню TRT World він заявив, що Тегеран дотримується принципу суверенітету та територіальної цілісності країн у рамках їх міжнародно визнаних кордонів.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Іран, навіть маючи "прекрасні відносини з Москвою", не визнає спроби анексії Росією низки українських регіонів, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей.

"Ми не визнаємо відокремлення Криму від України... Ми не визнаємо відокремлення Луганської та Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці", - наголосив глава МЗС Ірану.

Водночас він заявив, що Тегеран виступає проти війни в Україні і не вважає її "вирішенням проблеми".

"Ми віримо, що наша позиція – це фундаментальний політичний принцип і ми покладаємося на нього", – підсумував міністр.

 

 

 

Теги: #донбас #крим #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:09 19.01.2023
США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

07:52 19.01.2023
Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій окупантів

20:38 16.01.2023
Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня 2023 року - українська розвідка

22:42 13.01.2023
Важка битва за Донбас триває – Зеленський

Важка битва за Донбас триває – Зеленський

19:12 11.01.2023
Зеленський: Донецький напрямок тримається

Зеленський: Донецький напрямок тримається

21:13 09.01.2023
У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

15:34 02.01.2023
Україна звільнить Крим до кінця серпня - генерал Годжес

Україна звільнить Крим до кінця серпня - генерал Годжес

19:28 28.12.2022
Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

Окупанти винесли вирок українській журналістці Данилович, у МЗС закликають партнерів посилити тиск на РФ

19:22 28.12.2022
Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану погодитись на арбітражний розгляд спору у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану погодитись на арбітражний розгляд спору у зв'язку з катастрофою літака МАУ

22:33 26.12.2022
Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

Зеленський назвав ситуацію на Донбасі «важкою та болісною»

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

ОСТАННЄ

Законопроєкт 5655 вбиває децентралізацію, яку посли G7 визначили пріоритетом для відбудови України - О.Продан

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Шольц про передачу танків Leopard в Україну: Ми ніколи не робимо щось самі

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

Євросоюз підтримує плани постачання країнами ЄС танків Україні - представник Борреля

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА