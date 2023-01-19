Іран не визнає анексію українських територій Росією, дотримується принципу територіальної цілісності країн у рамках міжнародно визнаних кордонів

Іран не визнає анексію та захоплення Росією українських територій, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей, заявив голова іранського МЗС Хосейн Амір Абдоллахіян.

В інтерв'ю виданню TRT World він заявив, що Тегеран дотримується принципу суверенітету та територіальної цілісності країн у рамках їх міжнародно визнаних кордонів.

У зв'язку з цим, за словами міністра, Іран, навіть маючи "прекрасні відносини з Москвою", не визнає спроби анексії Росією низки українських регіонів, зокрема Криму, Луганської та Донецької областей.

"Ми не визнаємо відокремлення Криму від України... Ми не визнаємо відокремлення Луганської та Донецької областей від України, тому що ми наполягаємо на нашому постійному принципі у міжнародній політиці", - наголосив глава МЗС Ірану.

Водночас він заявив, що Тегеран виступає проти війни в Україні і не вважає її "вирішенням проблеми".

"Ми віримо, що наша позиція – це фундаментальний політичний принцип і ми покладаємося на нього", – підсумував міністр.