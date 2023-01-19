Політика

08:09 19.01.2023

США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

1 хв читати
США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до того, що Києву необхідно надати зброю для завдання удару по Криму, повідомляє New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За словами американських чиновників, "після кількох місяців дискусій з українськими офіційними особами адміністрація Байдена, нарешті, починає визнавати, що Києву, можливо, буде потрібна сила, щоб завдати удару по Криму, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації".

Зазначається, що пом'якшення позицій США відбулося після того, як в адміністрація Байдена переконалися, що "якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах".

Крім того, як заявили співрозмовники видання, побоювання, що Кремль завдасть удару у відповідь з використанням тактичної ядерної зброї, ослабли, але ризики залишаються. Тепер адміністрація Байдена розглядає "один із найсміливіших кроків" - допомогу Україні в атаці на півострів.

За даними газети, американські чиновники обговорюють з українськими колегами використання для цих цілей зброї, що поставляється американцями, від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley.

Проте Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які б знадобилися Києву для завдання ударів по російських об'єктах на півострові, зазначає видання.

 

 

Теги: #сша #україна #крим #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 19.01.2023
Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

Путін не використовуватиме ядерну зброю, дайте Україні танки – Джонсон

09:47 19.01.2023
Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

Путін викопав прірву між Росією та Україною – Зеленський

08:50 19.01.2023
Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc

Париж вивчає можливість постачання Києву танків Leclerc

08:24 19.01.2023
Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

Новий пакет військової допомоги Києву від США не включатиме американські танки

07:49 19.01.2023
Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

Адміністрація США домагатиметься від Конгресу виділення $125 млн на фінансування української енергетики

21:46 18.01.2023
Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

Байден і перша леді США висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах

21:16 18.01.2023
США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

США виділить $125 млн Україні на ремонт енергосистеми після російських ударів

19:22 18.01.2023
Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

19:12 18.01.2023
Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

12:07 18.01.2023
Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

ОСТАННЄ

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Шольц про передачу танків Leopard в Україну: Ми ніколи не робимо щось самі

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

Євросоюз підтримує плани постачання країнами ЄС танків Україні - представник Борреля

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА