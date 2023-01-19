США схиляються до того, щоб надати Україні зброю для завдання ударів по Криму

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до того, що Києву необхідно надати зброю для завдання удару по Криму, повідомляє New York Times з посиланням на обізнані джерела.

За словами американських чиновників, "після кількох місяців дискусій з українськими офіційними особами адміністрація Байдена, нарешті, починає визнавати, що Києву, можливо, буде потрібна сила, щоб завдати удару по Криму, навіть якщо такий крок збільшує ризик ескалації".

Зазначається, що пом'якшення позицій США відбулося після того, як в адміністрація Байдена переконалися, що "якщо українські військові зможуть показати Росії, що її контроль над Кримом може опинитися під загрозою, це зміцнить позиції Києва на будь-яких майбутніх переговорах".

Крім того, як заявили співрозмовники видання, побоювання, що Кремль завдасть удару у відповідь з використанням тактичної ядерної зброї, ослабли, але ризики залишаються. Тепер адміністрація Байдена розглядає "один із найсміливіших кроків" - допомогу Україні в атаці на півострів.

За даними газети, американські чиновники обговорюють з українськими колегами використання для цих цілей зброї, що поставляється американцями, від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley.

Проте Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які б знадобилися Києву для завдання ударів по російських об'єктах на півострові, зазначає видання.