Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що єдиний спосіб досягти переговорів між РФ та Україною – це переконати президента РФ Володимира Путіна, що він програє на полі бою.

"Позиція НАТО залишається незмінною: Україна стане членом Альянсу. Основний фокус зараз - підтримувати Україну, переконатися, що Україна виграє війну", - сказав Столтенберг на Всесвітньому економічному форумі у Давосі (Швейцарія) у середу.

Він наголосив, що це неймовірно важливо, щоб Путін не виграв цю війну.

"Якщо ми хочемо мирних переговорів для вирішення війни в Україні, ми маємо надати військову підтримку Україні. Це єдиний шлях. Зброя – шлях до миру. Це може звучати парадоксально, але єдиний спосіб мати переговори – це переконати Путіна, що він не виграє на полі бою, що він має сісти і домовитися", - заявив генсек НАТО.

При цьому він додав, що ніхто не знає, як закінчиться ця війна, проте "найімовірніше, вона закінчиться за столом переговорів". "Але якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, їй потрібна військова сила", - сказав генсек.

Також Столтенберг висловив стурбованість новою хвилею мобілізації в РФ, наголосивши, що Путін "приносить у жертву тисячі російських солдатів", а також просить зброю в Ірану.

"І вони планують нові наступи. Тому як президент Зеленський сказав: це термінова необхідність, час відіграє роль", - заявив він.

Генсек НАТО також повідомив, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України основним меседжем буде "більше підтримки, більше передової підтримки, важкого озброєння, сучасної зброї".

"Це боротьба за цінності, за демократію. Ми маємо довести, що демократія виграє над тиранією та придушенням", - підсумував він.