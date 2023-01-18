Політика

19:12 18.01.2023

Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

1 хв читати
Дуда закликав союзників посилити військову підтримку України: найближчим часом настане вирішальний момент війни

Президент Польщі Анджей Дуда закликає партнерів та союзників України продовжити посилювати військову допомогу Україні, зазначивши, що протягом "декількох місяців чи тижнів" буде вирішальний момент у війні.

"Я боюся, що наразі, може протягом декількох місяців, може тижнів, буде вирішальний момент цієї війни. І цей момент відповідь на запитання: виживе Україна чи ні", - сказав Дуда на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) в середу.

Він наголосив, що наданої Україні зброї все ще не вистачає, оскільки російська армія продовжує накопичувати сили, і, ймовірно, готується до нового наступу. Зокрема, Дуда наголосив на необхідності надання українській армії сучасних танків та ракет.

"Тому це є критично важливим наразі - відправити додаткову військову підтримку", - закликав глава Польської держави.

Президент додав, що він добре знає та розуміє Україну, яка "хоче стати частиною західної спільноти, частиною західної зони безпеки". "Вони хочуть бути членами ЄС, членами НАТО, але насамперед вони хочуть вижити", - сказав він.

Дуда наголосив, що "нам необхідно допомогти їм".

 

Теги: #україна #польща #допомога #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 18.01.2023
Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

12:30 18.01.2023
Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

Прем'єр Польщі очікує від Європи відправлення до 100 танків Україні

12:07 18.01.2023
Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

Голова Євроради висловився за постачання танків Україні

09:55 18.01.2023
Фонд Порошенка відправив на передову військовим хімічні грілки, автомобільні шини та генератори

Фонд Порошенка відправив на передову військовим хімічні грілки, автомобільні шини та генератори

08:44 18.01.2023
Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

Президент США та прем'єр Нідерландів обговорили підтримку України

05:09 18.01.2023
Україна в 2022 р. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж наполовину

Україна в 2022 р. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж наполовину

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

05:07 18.01.2023
Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

Резніков обговорив з главою Міноборони Латвії Мурнієце способи збільшення можливостей ЗСУ

23:34 17.01.2023
Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

Єрмак: Постачання Францією Україні AMX-10 RC - це важливий крок, який має відкрити шлях до постачання важкої бронетехніки іншими країнами

23:01 17.01.2023
Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: Надання Україні зброї – єдиний шлях до миру

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

ОСТАННЄ

Десятий пакет санкцій ЄС має сильніше вдарити по Росії та її воєнному гаманцю - Кулеба

Шольц про передачу танків Leopard в Україну: Ми ніколи не робимо щось самі

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Зеленський подякував прем'єру Канади за новий пакет допомоги - 200 бронемашин Senator

Євросоюз підтримує плани постачання країнами ЄС танків Україні - представник Борреля

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

Майбутнє Європи визначається в Україні, наш обов'язок продовжувати підтримувати українців усіма засобами - Науседа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА