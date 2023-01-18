Політика

17:32 18.01.2023

Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

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Шольц: Щоб війна в Україні закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив у незмінності підтримки України у її боротьбі з російською агресією, заявивши, що Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей.

На початку спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) Шольц висловив співчуття у зв'язку з авіакатастрофою в Київській області, де загинули 14 осіб, зокрема міністр внутрішніх справ України.

"Наші думки з їхніми сім'ями", - сказав він.

Шольц наголосив, що розпочата РФ у лютому 2022 року повномасштабна війна проти України "вплинула на всіх нас".

"Росія вже повністю зазнала невдачі у досягненні своїх імперіалістичних цілей. Україна захищає себе з величезним успіхом та вражаючою мужністю", - наголосив канцлер.

Шольц також заявив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Для того, щоб війна закінчилася, російська агресія має зазнати невдачі. Саме тому ми постачаємо Україні озброєння, консультуючись із нашими партнерами", - зазначив він.

Також Шольц наголосив, що минулий рік став поворотним у політиці ФРН, оскільки Німеччина стала абсолютно незалежною від російського газу, вугілля та нафти.

 

Теги: #давос #війна #шольц

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