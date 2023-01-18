Політика

14:17 18.01.2023

У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

2 хв читати
У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "безглузду формулу миру", заявив, що Росії доведеться виконувати запропоновану Україною формулу, незважаючи на те, подобається це комусь у Кремлі чи ні.

"Лавров укотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена у мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир'я на Різдво", очікування "реальних" пропозицій Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть у МЗС РФ", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Речник зазначив, що Україна вже отримала широку міжнародну підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі з Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами. Україна переможе, а Росія - програє. Про інше не може бути й мови", - заявили в МЗС України.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Джерело: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0k1E5dWwiBkXRqkmWYsFjXeYVj4zLTMTjwH7FZ6GXTiVVzB9YzCHGmVHVfSpWfF66l

Еще по теме

Теги: #лавров #мзс #формула_миру

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 17.01.2023
МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

20:15 16.01.2023
Глава МЗС Великої Британії підтвердив готовність працювати разом, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу

Глава МЗС Великої Британії підтвердив готовність працювати разом, щоб переконати інші країни надати Україні танки західного типу

20:05 15.01.2023
Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

Міністри закордонних справ України та Нідерландів обговорили питання посилення ППО, санкцій проти РФ та Формули миру

20:32 14.01.2023
Стефанчук: Раді буде відведено велику роль при реалізації формули миру

Стефанчук: Раді буде відведено велику роль при реалізації формули миру

23:48 13.01.2023
Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

Кулеба анонсував новини з Польщі щодо постачання зброї: Це ще важливіше, ніж Leopard

14:15 13.01.2023
Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

Розмова Кулеби з главою МЗС Ізраїлю не відбулася з технічних причин - посол

15:59 12.01.2023
Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

22:23 11.01.2023
У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

21:18 11.01.2023
МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

МЗС України: заява Додіка про оголошення українського посла "небажаною особою" - безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю

18:00 11.01.2023
У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

Новий закон про КС унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів – Стефанчук

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

ОСТАННЄ

Украина в 2022г сократила валютную выручку от экспорта черных металлов более чем наполовину

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

Майбутнє Європи визначається в Україні, наш обов'язок продовжувати підтримувати українців усіма засобами - Науседа

Україна хотіла б бачити на саміті миру максимально широке коло учасників – розмова Єрмака з новим держсекретарем Канцелярії президента Польщі

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

Новий закон про КС унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів – Стефанчук

Залучення військових та волонтерів у політику стане мейнстримом - Стефанчук

Стефанчук: У ВР стало менше єдності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА