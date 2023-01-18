У МЗС України відповіли Лаврову: Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати Формулу миру

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про "безглузду формулу миру", заявив, що Росії доведеться виконувати запропоновану Україною формулу, незважаючи на те, подобається це комусь у Кремлі чи ні.

"Лавров укотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена у мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир'я на Різдво", очікування "реальних" пропозицій Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть у МЗС РФ", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Речник зазначив, що Україна вже отримала широку міжнародну підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Подобається це комусь у Кремлі чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу. Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі з Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами. Україна переможе, а Росія - програє. Про інше не може бути й мови", - заявили в МЗС України.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "про план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови".

Джерело: https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0k1E5dWwiBkXRqkmWYsFjXeYVj4zLTMTjwH7FZ6GXTiVVzB9YzCHGmVHVfSpWfF66l

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