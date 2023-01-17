Політика

23:01 17.01.2023

Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

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Після форуму в Давосі у світі побільшає прихильників створення трибуналу з російської агресії

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що після Всесвітнього економічного форуму в Давосі у світі побільшає впливових прихильників створення трибуналу щодо російської агресії.

"Почалася сьогодні робота щорічного форуму у Давосі, традиційно потужного глобального політичного та економічного майданчика. Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, Харковом, з нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Я впевнений, що результатом цього тижня у світі стане більше активних та впливових прихильників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму компенсації збитків від війни за рахунок російських активів", - зазначив Зеленський.

За його словами, "перша леді України представила сьогодні в Давосі всі елементи нашої формули світу, включаючи принциповий пункт про справедливість – а це включає повну відповідальність російських терористів за все скоєне".

"І підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки щодо завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені всіма впливовими учасниками міжнародних відносин", - заявив президент.

Теги: #рф #давос #україна #трибунал

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