Політика

21:35 17.01.2023

Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

1 хв читати
Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер заявив, що членство України в НАТО, проти якого він раніше виступав, було б "відповідним результатом" вторгнення РФ.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кісінджер зазначив, що "до цієї війни був проти членства України в НАТО, оскільки боявся, що розпочнеться саме той процес, який ми спостерігаємо зараз".

"Ідея нейтральної України в цих умовах вже не має сенсу", - сказав Кісінджер.

Він також додав, що США мають продовжувати підтримувати та посилювати свою військову підтримку України до припинення бойових дій. За його словами, мирні переговори мають розпочатися після того, як українські сили повернуть собі території, окуповані Росією після вторгнення.

Також Кісінджер висловив своє "захоплення президентом України та героїчною поведінкою українського народу".

При цьому Кісінджер виступив за діалог із Москвою, закликав не допустити війни між Заходом та РФ.

Він наголосив на важливості надання Росії можливості приєднатися до міжнародної системи, і виступив за діалог з Росією, вказуючи на те, що на її території знаходиться ядерна зброя.

На його думку, наприкінці процесу мирних переговорів Україна має отримати гарантії НАТО.

"Я вважаю, що членство України в НАТО було б слушним результатом", - заявив він.

 

 

Теги: #сша #нато #кісінджер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 17.01.2023
У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

08:19 17.01.2023
Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

19:34 16.01.2023
Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

Єрмак обговорив із американською делегацією ситуацію на фронті та відновлення пошкоджених енергооб'єктів України

11:36 16.01.2023
До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

До Данії прибуло судно з військовою технікою армії США для подальшого перекидання до Східної Європи

07:35 16.01.2023
США розпочали бойову підготовку українських військових у Німеччині

США розпочали бойову підготовку українських військових у Німеччині

19:39 15.01.2023
Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

05:42 14.01.2023
Байден виступить із промовою про стан справ у країні на засіданні конгресу 7 лютого

Байден виступить із промовою про стан справ у країні на засіданні конгресу 7 лютого

04:09 14.01.2023
Байден і Кісіда підтвердили прагнення денуклеаризації Корейського півострова, збереження миру в Тайванській протоці - Білий дім

Байден і Кісіда підтвердили прагнення денуклеаризації Корейського півострова, збереження миру в Тайванській протоці - Білий дім

22:47 13.01.2023
Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

Кулеба у розмові з Блінкеном наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу, також обговорили санкції проти РФ

22:26 13.01.2023
Байден і прем'єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України та санкційної політики щодо РФ

Байден і прем'єр Японії Кісіда заявили про продовження підтримки України та санкційної політики щодо РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

Новий закон про КС унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів – Стефанчук

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

Прем'єр Швеції запропонував ЄС обговорити можливість використання заморожених активів РФ для відновлення України

ОСТАННЄ

Вразливою ланкою в архітектурі європейської безпеки, окрім України, є Західні Балкани – президент Північної Македонії

Майбутнє Європи визначається в Україні, наш обов'язок продовжувати підтримувати українців усіма засобами - Науседа

Україна хотіла б бачити на саміті миру максимально широке коло учасників – розмова Єрмака з новим держсекретарем Канцелярії президента Польщі

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром ситуацію на фронті, нарощування оборонної підтримки України та реалізацію формули миру

Новий закон про КС унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів – Стефанчук

Залучення військових та волонтерів у політику стане мейнстримом - Стефанчук

Стефанчук: У ВР стало менше єдності

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

МЗС України запросило Шалленберга відвідати Дніпро та розповісти сім'ям загиблих про "дотримання почуття міри" у відносинах з РФ

Прем'єр Швеції запропонував ЄС обговорити можливість використання заморожених активів РФ для відновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА