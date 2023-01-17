Членство України в НАТО було б "відповідним результатом" російського вторгнення - Кісінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кісінджер заявив, що членство України в НАТО, проти якого він раніше виступав, було б "відповідним результатом" вторгнення РФ.

Виступаючи за допомогою відеозв'язку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кісінджер зазначив, що "до цієї війни був проти членства України в НАТО, оскільки боявся, що розпочнеться саме той процес, який ми спостерігаємо зараз".

"Ідея нейтральної України в цих умовах вже не має сенсу", - сказав Кісінджер.

Він також додав, що США мають продовжувати підтримувати та посилювати свою військову підтримку України до припинення бойових дій. За його словами, мирні переговори мають розпочатися після того, як українські сили повернуть собі території, окуповані Росією після вторгнення.

Також Кісінджер висловив своє "захоплення президентом України та героїчною поведінкою українського народу".

При цьому Кісінджер виступив за діалог із Москвою, закликав не допустити війни між Заходом та РФ.

Він наголосив на важливості надання Росії можливості приєднатися до міжнародної системи, і виступив за діалог з Росією, вказуючи на те, що на її території знаходиться ядерна зброя.

На його думку, наприкінці процесу мирних переговорів Україна має отримати гарантії НАТО.

"Я вважаю, що членство України в НАТО було б слушним результатом", - заявив він.