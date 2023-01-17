Політика

16:48 17.01.2023

Україна хотіла б бачити на саміті миру максимально широке коло учасників – розмова Єрмака з новим держсекретарем Канцелярії президента Польщі

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів у вівторок телефонну розмову з новим державним секретарем, керівником Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем, повідомляється на сайті Офісу президента України.

Глава Офісу президента України привітав співрозмовника з призначенням на посаду та висловив упевненість у плідній співпраці.

Він також повідомив, що Україна продовжує консультації з партнерами щодо організації саміту миру, запропонованого президентом Володимиром Зеленським, і наголосив, що Україна хотіла б бачити на цьому заході максимально широке коло учасників.

Крім того, Єрмак поінформував Пшидача про ідею організувати найближчим часом санкційний саміт за участю представників країн-партнерів.

"Його мета – проаналізувати те, що вже зроблено і як ми будемо працювати надалі. Сьогодні дуже важлива єдність та узгодженість позицій при підготовці нових пакетів санкцій проти агресора", – зазначив він.

Керівник Офісу президента також наголосив на важливості посилення санкційної політики щодо РФ і відзначив активну і принципову позицію Польщі в цьому питанні.

Теги: #польща #єрмак

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