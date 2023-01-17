Новий закон про КС унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів – Стефанчук

Ухвалений закон про вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду (КС) унеможливлює внесення до його складу недоброчесних суддів, заявляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Цей законопроєкт ми направили Венеціанській комісії, перш ніж ухвалювати його. Ми отримали відповідний висновок, з урахуванням якого і проголосували. Й уже після цього надійшов новий висновок Венеціанської комісії, який стосується питання залучення сьомого члена Дорадчої групи експертів", - розповів Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Венеціанська комісія визнала, що це вирішить проблему, коли у випадку патової ситуації (якщо будуть три голоси "за" і стільки ж - "проти") стане неможливим визначитися з претендентом на посаду судді Конституційного Суду. Але ми це передбачили в законопроєкті: чітко прописали, що в такому випадку претендент не проходить. Усе – немає проблеми!" – додав спікер.

Він наголосив, що Верховна Рада передбачила це у відповідному законопроєкті згідно з пропозиціями, висловленими Венеціанською комісією ще в першому її висновку.

"Політизація цього питання – не на користь Україні", – додав Стефанчук.