Залучення військових та волонтерів у політику стане мейнстримом - Стефанчук

Політична картина в Україні після перемоги у війні буде зовсім іншою, а залучення військових та волонтерів до політики спочатку стане трендом, а потім - мейнстримом, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Безперечно, окрім сил, які підтвердили свою проукраїнську спрямованість, великий попит може бути і на військових, і на волонтерські організації, тобто на тих, хто сприяв перемозі України. І це буде цілком справедливий підхід", - сказав спікер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"При цьому залучення військових, потім і волонтерів до політичного життя відбуватиметься спочатку як тренд, а потім як мейнстрим. І це абсолютно нормально, що вони інтегруються в політичне життя", - додав Стефанчук.