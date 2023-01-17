Політика

13:24 17.01.2023

Стефанчук: У ВР стало менше єдності

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Стефанчук: У ВР стало менше єдності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що останнім часом в українському парламенті стало менше єдності між народними депутатами.

"Зараз, як бачимо, багато політиків говорять про єдність, але її стає дедалі менше. Не скажу, що її немає, тому що дуже багато законів усе-таки голосується більше ніж у 300 голосів. Я дуже хотів би, щоб ті, хто говорить про єдність, перевірили значення цього слова у тлумачному словнику, а крім цього – уважно перечитали б історію України", – сказав спікер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому голова Верховної Ради наголосив, що значна консолідація в українському парламенті спостерігалася протягом перших місяців після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Це відчувалося в сесійній залі й на прикладі того, як ми готувалися. Фактично щодня в Zoom по п'ять-шість годин ми проводили зустрічі, обговорювали кожен законопроєкт, усі "плюси" та "мінуси", а приходили до зали й лише голосували", – уточнив Стефанчук.

Теги: #рада #стефанчук

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