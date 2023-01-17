Політика

13:14 17.01.2023

Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

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Очистити парламент та місцеві органи влади від проросійських партій можливо шляхом перевиборів - Стефанчук

 Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук переконаний, що проведення перевиборів до парламенту та місцевих органів виконавчої влади є найбільш конституційним способом очищення українського суспільства від проросійських політичних сил.

"Найбільш конституційним та справедливим способом вирішення цього питання могли б стати перевибори до парламенту та місцевих органів виконавчої влади. Проте закон про правовий режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час війни. Я глибоко переконаний, що тільки перевибори можуть стати кінцевою точкою переформатування суспільства, його довіри та бачення майбутнього розвитку. Водночас запит на них є і буде великим", - сказав спікер в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, саме українське суспільство має дати оцінку всім проросійським партіям, які фактично сприяли вторгненню Російської Федерації в Україну і 2014 року, і 2022-го.

"Я прихильник саме такого підходу. Але ми маємо зробити це найбільш юридично правильно і коректно. Тому що перша спроба люстрації в нас уже була - і ми знаємо, що рішення щодо неї Конституційний Суд ще не ухвалив, але Європейський суд з прав людини дуже багато повертає. Тому потрібно прописати все у такий спосіб, щоб, з одного боку, очистити українське суспільство від проросійських партій, а з іншого - забезпечити чистоту закону", - додав Стефанчук.

Теги: #рада #вибори #стефанчук

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