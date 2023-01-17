Дуда в Давосі: Війна в Україні від початку посилає один сигнал - зброя

Президент Польщі Анджей Дуда закликав західних союзників продовжувати військову підтримку України, оскільки тоді українські захисники матимуть змогу зупинити РФ.

"Ця війна від початку посилає один сигнал із України. Це те, що Володимир Зеленський сказав нам на початку війни телефоном. Я розмовляв із ним практично щодня, іноді навіть декілька разів на день. І був один меседж: зброя, зброя і ще раз зброя - нам потрібна військова підтримка", - сказав Дуда на панельній дискусії "На захист Європи" у Давосі у вівторок.

Він наголосив, що зброя - найважливіший елемент.

"Якщо ми продовжимо відправляти багато військової техніки для захисників України, передової техніки, вони матимуть змогу зупинити росіян", - наголосив Дуда.

Президент Польщі сказав, що США відіграють найважливішу роль у підтримці України, проте "не варто недооцінювати інші країни-члени НАТО, оскільки адміністрації Байдена набагато легше відправити військову техніку".

Джерело: https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/in-defence-of-europe