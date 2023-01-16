Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив про рішучу підтримку України під час головування країни в ОБСЄ та використання всього інструментарію організації для відновлення миру в країні.

"Україна – наш перший пріоритет під час головування в ОБСЄ. Ми рішуче підтримуватимемо Україну, ми не можемо просто прийняти те, що відбувається. Ми використовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ для того, щоб відновити мир і повну повагу до наших засад і наших зобов'язань”, - сказав Буяр на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Під час головування Північна Македонія дотримуватиметься засад ОБСЄ і вестиме справу до справедливого миру з повагою до українських міжнародно визнаних кордонів, зазначив Османі.

Він наголосив, що відповідальні за жахливі злочини мають бути покарані.