Політика

17:28 16.01.2023

Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

1 хв читати
Глава МЗС Македонії: Україна – наш пріоритет №1 під час головування в ОБСЄ

Глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі заявив про рішучу підтримку України під час головування країни в ОБСЄ та використання всього інструментарію організації для відновлення миру в країні.

"Україна – наш перший пріоритет під час головування в ОБСЄ. Ми рішуче підтримуватимемо Україну, ми не можемо просто прийняти те, що відбувається. Ми використовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ для того, щоб відновити мир і повну повагу до наших засад і наших зобов'язань”, - сказав Буяр на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Під час головування Північна Македонія дотримуватиметься засад ОБСЄ і вестиме справу до справедливого миру з повагою до українських міжнародно визнаних кордонів, зазначив Османі.

Він наголосив, що відповідальні за жахливі злочини мають бути покарані.

Теги: #обсє #османі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:48 16.01.2023
Голова ОБСЄ Османі зустрівся із Зеленським, виступив за повернення польової місії в Україні

Голова ОБСЄ Османі зустрівся із Зеленським, виступив за повернення польової місії в Україні

17:45 16.01.2023
Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

Голова ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника організації в Україні – Кулеба

17:20 16.01.2023
ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

ОБСЄ проводить розслідування через перевезення автомобілів організації з РФ на окуповані території України - Кулеба

16:48 16.01.2023
Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

Кулеба попросив голову ОБСЄ звернути ретельну увагу на проблему викрадення росіянами українських дітей

16:38 16.01.2023
Кулеба: Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі

Кулеба: Єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі

16:30 16.01.2023
Голова ОБСЄ закликав РФ припинити війну та вивести свої війська з України

Голова ОБСЄ закликав РФ припинити війну та вивести свої війська з України

15:03 16.01.2023
Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

Голова ОБСЄ відвідав Бородянку

11:20 16.01.2023
Глава ОБСЄ приїхав до Києва

Глава ОБСЄ приїхав до Києва

18:21 13.01.2023
Окупанти звинуватили у шпигунстві британського співробітника СММ ОБСЄ, що працював на Луганщині

Окупанти звинуватили у шпигунстві британського співробітника СММ ОБСЄ, що працював на Луганщині

12:58 09.01.2023
Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

ОСТАННЄ

Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС

Моравецький закликав Німеччину надати Україні всі види зброї

Опитування в Угорщині щодо санкцій ЄС проти РФ не здатне змінити позицію Євросоюзу - представник Борреля

Ексвоєначальник Павел та експрем'єр Бабіш пройшли у другий тур президентських виборів у Чехії

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Єрмак і Макфол обговорили підготовку наступного пакету санкцій і роботу міжнародної експертної групи

Депутати від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Ради – Данілов

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА