Ексвоєначальник Павел та експрем'єр Бабіш пройшли у другий тур президентських виборів у Чехії

Колишній прем'єр Чехії Андрій Бабіш та ексголова військового комітету НАТО Петр Павел проходять у другий тур президентських виборів, повідомляє Чеське телебачення.

У першому турі Павел отримав 35,4%, Бабіш – 34,99%. Третьою, з 13.9% голосів стала колишній ректор Університету сільського та лісового господарства імені Менделя – Дануше Нерудова.

Другий тур президентських виборів заплановано на 27 та 28 січня.

Бабіш є лідером центристського політичного руху ANO і зараз очолює опозицію в парламенті. Завдяки тому, що у понеділок суд виправдав Бабіша у справі про незаконне використання субсидії у 2 млн євро від ЄС, політик отримав додатковий імпульс перед виборами.

Павел, як зазначають західні ЗМІ, дотримується жорсткого прозахідного курсу. Зокрема, він виступає за рішучу підтримку України, тоді як Бабіш, який, як і його суперники, виступає за припинення конфлікту, критикував чеський уряд за те, що він ставить інтереси України вище за чеські.

У Чехії президент має переважно церемоніальні функції, проте саме він призначає прем'єр-міністра та членів центрального банку, а також пропонує кандидатури суддів до Конституційного суду.