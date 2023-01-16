Політика

08:54 16.01.2023

Ексвоєначальник Павел та експрем'єр Бабіш пройшли у другий тур президентських виборів у Чехії

1 хв читати
Ексвоєначальник Павел та експрем'єр Бабіш пройшли у другий тур президентських виборів у Чехії

Колишній прем'єр Чехії Андрій Бабіш та ексголова військового комітету НАТО Петр Павел проходять у другий тур президентських виборів, повідомляє Чеське телебачення.

У першому турі Павел отримав 35,4%, Бабіш – 34,99%. Третьою, з 13.9% голосів стала колишній ректор Університету сільського та лісового господарства імені Менделя – Дануше Нерудова.

Другий тур президентських виборів заплановано на 27 та 28 січня.

Бабіш є лідером центристського політичного руху ANO і зараз очолює опозицію в парламенті. Завдяки тому, що у понеділок суд виправдав Бабіша у справі про незаконне використання субсидії у 2 млн євро від ЄС, політик отримав додатковий імпульс перед виборами.

Павел, як зазначають західні ЗМІ, дотримується жорсткого прозахідного курсу. Зокрема, він виступає за рішучу підтримку України, тоді як Бабіш, який, як і його суперники, виступає за припинення конфлікту, критикував чеський уряд за те, що він ставить інтереси України вище за чеські.

У Чехії президент має переважно церемоніальні функції, проте саме він призначає прем'єр-міністра та членів центрального банку, а також пропонує кандидатури суддів до Конституційного суду.

 

 

Теги: #президент #вибори #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 14.01.2023
Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

Рішення про відвідання Зеленським ООН у річницю вторгнення РФ ще не ухвалено

21:38 13.01.2023
Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

16:19 13.01.2023
Чехія проводить перший тур виборів президента

Чехія проводить перший тур виборів президента

07:45 13.01.2023
Спецпрокурор розслідуватиме ситуацію із секретними документами Байдена

Спецпрокурор розслідуватиме ситуацію із секретними документами Байдена

19:26 12.01.2023
Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

Президент України та глава сейму Латвії обговорили подальші спільні кроки для протистояння російській агресії та щодо відновлення України

20:33 11.01.2023
Зеленський та Дуда вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до меморіалу Львівських орлят

Зеленський та Дуда вшанували пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти до меморіалу Львівських орлят

14:10 10.01.2023
Чеська компанія Excalibur Army інвестує EUR27 млн у розширення виробництва для військової допомоги Україні - ЗМІ

Чеська компанія Excalibur Army інвестує EUR27 млн у розширення виробництва для військової допомоги Україні - ЗМІ

20:46 09.01.2023
Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

18:32 09.01.2023
Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

11:07 09.01.2023
Суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Чехії Бабіша у справі про шахрайство

Суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Чехії Бабіша у справі про шахрайство

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

ОСТАННЄ

Зеленський подякував прем'єру Великої Британії за військову підтримку України

Єрмак і Макфол обговорили підготовку наступного пакету санкцій і роботу міжнародної експертної групи

Депутати від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Ради – Данілов

Прем'єр-міністр Швеції: Є домовленість навесні дати усну оцінку Україні щодо приєднання до ЄС, формальна буде восени

Восени буде оцінено прогрес, якого Україна досягла як країна-кандидат у ЄС, потім Європейська Рада ухвалить рішення щодо подальших кроків

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

Україна й Італія розвиватимуть співпрацю, зокрема, у сфері виробництва та технологій

Парламентарі України та Латвії обговорили подальшу співпрацю

У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА