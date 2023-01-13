Політика

19:41 13.01.2023

Депутати від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Ради – Данілов

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Депутати від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Ради – Данілов

Депутати Верховної Ради від колишньої партії "ОПЗЖ" мають піти з Верховної Ради, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Жоден депутат від "ОПЗЖ" не має морального права перебувати в залі Верховної Ради. Це проросійська партія. Я хотів би, щоб депутати відповідально ставилися і розуміли, з ким вони мають справу. Це небезпечні рецидиви. Вони мають піти з Ради. Взяти свої речі та піти на всі чотири сторони", - сказав Данілов у п'ятницю в ефірі телемарафону.

15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") і остаточно заборонив її діяльність.

Теги: #депутати #позиція #опзж #данілов

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