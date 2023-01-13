Політика

17:43 13.01.2023

Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

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Шмигаль: Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС.

У сфері європейської інтеграції за минулі 10 місяців Україні вдалося зробити те, що раніше планувалося виконувати щонайменше кілька років, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У сфері євроінтеграції за минулі 10 місяців нам вдалося зробити те, що раніше планувалося виконувати не менше кількох років. Ми дуже чітко розуміємо, що нам потрібно зробити і в якій послідовності, щоб якнайшвидше стати членом ЄС. Зараз ми завершуємо виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дозволять нам запустити наступні кроки щодо інтеграції, також ми маємо проаналізувати відповідність нашого законодавства законодавству Євросоюзу, щоб чітко розуміти обсяг робіт, який потрібно виконати", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що паралельно з оцінкою відповідності, прийняттям та впровадженням європейського законодавства Україна готуватиметься до безпосередніх переговорів з приводу самого вступу до ЄС.

"Що це означає? Буде сформовано переговорну позицію України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Буде сформовано команди переговорників з української сторони, які зможуть професійно обговорити деталі у різних сферах. Це буде підставою для відкриття офіційних переговорів про вступ", - заявив він.

Шмигаль повідомив, що надалі очікує шлях переговорів, який має завершитися підписанням Угоди про вступ України до ЄС.

"Ми розраховуємо пройти цей шлях менш ніж за два роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Буде остаточно скасовано всі бар'єри на торгівлю, обмеження руху робочої сили, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС", - підсумував він.

Теги: #єс #шмигаль

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