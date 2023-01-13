Політика

16:19 13.01.2023

Чехія проводить перший тур виборів президента

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Чехія проводить перший тур виборів президента

 У Чехії розпочався перший тур виборів президента, який завершиться у суботу, повідомляють європейські ЗМІ.

У п'ятницю виборчі дільниці будуть відкриті з 14:00 до 22:00 за місцевим часом, після чого знову відкриються в суботу о 08:00 і працюватимуть до 14:00.

Усього у виборах беруть участь вісім кандидатів, проте, згідно з передвиборчими опитуваннями, найбільше шансів на перемогу в колишнього прем'єр-міністра країни мільярдера Андрея Бабіша, ексголови військового комітету НАТО Петра Павела та колишнього ректора Університету сільського та лісового господарства імені Менделя Дануше Нерудової.

За даними опитування Politico, за Бабіша та Павела в першому турі готові проголосувати по 28% виборців, а за Нерудову – 24%. При цьому ніхто з решти кандидатів не зміг набрати під час опитування більше ніж 10%. У разі такого розподілу голосів 27 та 28 січня проводитиметься другий тур виборів – між двома кандидатами, які здобули найбільшу підтримку. В опитуванні Politico зазначено, що в разі виходу в другий тур Бабіша та Павела колишній генерал переможе, набравши 59% голосів, а в разі виходу Бабіша та Нерудової переможе Нерудова, набравши також 59%.

Бабіш є лідером центристського політичного руху ANO і нині очолює опозицію в парламенті. Завдяки тому, що в понеділок суд виправдав Бабіша у справі про незаконне використання субсидії у 2 млн євро від ЄС, він отримав додатковий імпульс та підвищив свої шанси на вихід у другий тур.

Павел та Нерудова, як зазначають західні ЗМІ, дотримуються твердого прозахідного курсу. Зокрема, вони обидва виступають за рішучу підтримку України, тоді як Бабіш критикував чеський уряд за те, що він ставить інтереси України вище за чеські.

Також Павел та Нерудова підтримують перехід на євро, якого до цього різні уряди країни, зокрема уряд Бабіша, уникали.

У Чехії президент має переважно церемоніальні функції, проте саме він призначає прем'єр-міністра та членів центрального банку, а також пропонує кандидатури суддів до Конституційного суду.

Теги: #вибори #чехія

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